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الزراعة تعد المزارعين والمربين بالتعويض عن أي خسائر نتيجة الطقس السيئ .. القصير: نعمل على تصريف المياه الراكدة في الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:15 م
السيد القصير - وزير
السيد القصير - وزير الزراعة
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صدى البلد
السيد القصير:
= المرور على المزارع والحقول لعلاج اية مشكلات أو آثار سلبية نتجت عن الموجة
= الأحداث المناخية التي تعرضت لها مصر نتج عنها الكثير من الأمور الإيجابية والسلبية 
= التنسيق مع الري بخفض مناسيب المصارف العمومية والفرعية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المياه 
= المساهمة في تصريف المياه الراكدة في داخل الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة ممكنة
= الأحداث المناخية أثرت على التراكيب المحصولية القائمة والأنشطة الزراعية الأخرى والثروة الحيوانية والداجنة
= تقديم الفحص اللازم للحيوانات للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التنفسية مع تقديم العلاج اللازم للحيوانات المصابة


عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة رؤساء المراكز البحثية والقطاعات والهيئات والمختصين بالوزارة وذلك لمناقشة الآثار الناجمة عن موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، فضلا عن استعراض تقارير غرفة العمليات الخاصة بمتابعة هذه الموجة وتداعياتها.

وأوضحت مجموعة إدارة الازمة في تقريرها الذي استعرضه الوزير خلال الاجتماع، أن الأحداث المناخية غير الاعتيادية التي تعرضت لها البلاد، نتج عنها الكثير من الأمور الإيجابية وكذلك السلبية على التراكيب المحصولية القائمة والأنشطة الزراعية الأخرى، والثروة الحيوانية والداجنة.

وشدد وزير الزراعة على مديريات الزراعة بالمحافظات بتكثيف حملات المرور على المزارع والحقول بمختلف أنحاء الجمهورية، لنقل التوصيات اللازمة والنصائح للمزارعين والمربين، لعلاج اية مشكلات أو آثار سلبية نتجت عن هذه الموجة، حيث تم إعداد حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لدعم المزارعين لتلافي الخسائر.

ووجه القصير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع الوحدات والإدارات البيطرية لتقديم الفحص اللازم للحيوانات للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التنفسية مع تقديم العلاج اللازم للحيوانات المصابة.

وكلف وزير الزراعة خلال الاجتماع، قطاع الزراعة الآلية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بتقديم الخدمات الخاصة بهما للمزارعين بدون أي تكلفة، للمساهمة في تصريف المياه الراكدة في داخل الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة ممكنة، فضلا عن التنسيق مع قطاعات وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المصارف العمومية والفرعية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المياه المتصرفة عن الأمطار في المناطق الزراعية.

كما كلف كافة الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، للاستمرار في إعداد ونشر التوصيات الفنية اللازمة والتحذيرات لمواجهة الأزمات الطارئة في قطاع الزراعة، وتقديمها للمزارعين في التوقيتات المناسبة، وقبل حدوث الأزمات بوقت كافي، لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة، وتلافي الآثار السلبية لها خلال فترات الأمطار أو الرياح، أو أي تغير في درجات حرارة الجو عن معدلاتها الطبيعية.
الزراعة تعد المزارعين والمربين بالتعويض عن أي خسائر نتيجة الطقس السيئ .. القصير: نعمل على تصريف المياه الراكدة في الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة
الزراعة تعد المزارعين والمربين بالتعويض عن أي خسائر نتيجة الطقس السيئ .. القصير: نعمل على تصريف المياه الراكدة في الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة
الزراعة تعد المزارعين والمربين بالتعويض عن أي خسائر نتيجة الطقس السيئ .. القصير: نعمل على تصريف المياه الراكدة في الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة
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