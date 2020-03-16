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أخبار البلد

استئناف العمل بشركة للأدوية بالسادات

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:25 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استئناف 84 عاملًا، العمل اليوم الأثنين بشركة فارميد هيلث كير لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة ، وذلك بعد توقف عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور.


وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وأجرى عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية تفاوضا مع مدير الشركة، نظرا لعدم وجود صاحب العمل الأجنبي وتم الاتفاق على  التزام الطرفين بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومواصلة العاملين للعمل بكل جدية وعدم التوقف عن العمل مرة أخرى ، وقيام مسئولي الشركة بإعادة تقييم أوضاع أجور العاملين، ورفعها وحل مشاكلهم، فضلا عن عدم توقيع أي جزاءات على العاملين نتيجة هذا التوقف ، بالإضافة إلي عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم .

 

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