نائب: أسامة هيكل قادر على حسم فوضي الإعلام ومواجهة الجيوش الإلكترونية

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التصريحات المهمة التى اطلقها وزير الاعلام أسامة هيكل خلال لقائه بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بداية حقيقية لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه الاعلام المصرى بصفة عامة والمشكلات المزمنة داخل ماسبيرو بصفة خاصة.





وأشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد وزير الاعلام أسامة هيكل ان العلاقة بين الوزارة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة علاقة تنسيقية ، مؤكدا على متانة العلاقات مع أعضاء المجلس والهيئات وسننسق معا لتنفيذ سياسة الدولة التى أعبر عنها كوزير خاصة فى ظل حجم التغيير الذى لحق بالمشهد الإعلامى ومنها انتشار الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر والجيوش الإلكترونية القادرة على اغتيال أى مسئول معنويًا والتأثير على العلاقات بين الدول.





كما أشاد النائب احمد فؤاد اباظة بتأكد وزير الاعلام بأن الحفاظ على حرية الرأى والتعبير هو مسئولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤمن بحرية التعبير وبأن المنع لم يعد ممكنا الآن بعد أن أصبح الهاتف المحمول وسيلة إعلامية وأن سياسة الدولة الآن تعتمد على إتاحة المعلومة الدقيقة فى الوقت المناسب منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة.





مشيدا ايضا بتأكيد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد أن هناك حاجة حقيقية لمنصب وزير الإعلام ونحن فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نساند الوزير ونعمل دائما من أجل حرية الإعلام وتقدمه، ونرفض المساس بحرية الرأى والتعبير وأن المجلس والوزارة سيعملان سويًا من أجل تقديم صورة أفضل للإعلام المصري والتناغم هو هدفنا وسنكون خير معين لوزير الدولة للإعلام بأسس وقواعد مهنية.





وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة والمطلقة فى ان أسامة هيكل وزير الاعلام ستكون لدية القدرة على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى واجهت الاعلام المصرى بعد عام 2011 والتصدى بكل حسم وقوة للفوضى الاعلامية ومواجهة الحروب الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا المتخصصة فى بث الشائعات والاكاذيب والسموم ضد مصر وشعبها وقائدها وجميع مؤسساتها.



