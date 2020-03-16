إغلاق 22 مركزًا للدروس الخصوصية في سيدي سالم بـ كفر الشيخ.. صور

قادت المهندسة عايدة ماضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة استهدف غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء بحضور اللواء أسامة شلبي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لقرى غرب، وشريف هيكل نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري.





وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 22 مركزًا للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سيدى سالم وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وحفاظا على صحتهم وأخذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف رؤساء المراكز والمدن، بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية، وإغلاقها وتشميعها حفاظًا على سلامة الطلاب، خلال فترة تعليق الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





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