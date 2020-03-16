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برلمان

برلمانى: قرار تعليق الدراسة يؤكد حرص الرئيس على سلامة المصريين

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:54 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان الرئيس عبد الفتاح السيسى فاجأ المصريين بقرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين مشيرا الى ان القرار يأتي في إطار خطة المؤسسة الرئاسية للتعامل مع أي تداعيات فيروس كورونا وحرص القيادة السياسية على سلامة المصريين.

وقال " المسعود " فى بيان صحفى له ان الرئيس السيسى لم يتخذ هذا القرار المهم من فراغ وانما اتخذه استجابة لرغبات الملايين من المصريين من التلاميذ والطلاب واولياء امورهم لشعوره بانهم يريدون هذا القرار بعد الرعب والفزع الذى احتاج العديد من دول العالم بسبب فيروس كورونا.

ووجه النائب محمد المسعود تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ هذا القرار المفاجئ خاصة ان الحكومة أكدت مرارا وتكرارا انه لن يتم تأجيل الدراسة.

مؤكدا ان هذا القرار في مصلحة الطلاب ويستهدف العمل على تأمينهم وضمان عدم تعرضهم للعدوى من خلال اختلاطهم خلال اليوم الدراسي.
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