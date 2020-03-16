جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب تعلن خطة الدراسة بالتعليم عن بعد

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب-MSA- أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ العديد من القرارات الأكاديمية والإدارية على النحو التالي:





-تعليق الدراسة داخل الحرم الجامعى بشكل كامل يشمل الطلبة فقط وذلك فى الفترة من 15 الى 28 مارس 2020.

-انتظام العملية التعليمية على نظام التعليم عن بعد E-Learning .





من جانبها أكدت الدكتورة نوال الدجوي؛ رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أنه مراعاة للبعد الإنساني، تم منح مديري الإدارات مسئولية تواجد الموظفين وفقًا للحاجة الفعلية للعمل، مع تخفيض أوقات العمل للسيدات والأمهات على أن يتم تكليفهم بالقيام ببعض الأعمال عن بعد-اون لاين-، ومنح عمداء الكليات تحديد نسب الحضور و الغياب لأعضاء هيئة التدريس، مما لا يخل بالعملية التعليمية والجدول الزمني المعد سلفا.





وأشارت الدجوي؛ إلى أن الجامعة لديها نظام تكنولوجي متطور، يواكب النظام التعليمي العالمي، وذلك من خلال المنصة الرقمية التي أنشأتها الجامعة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وبدأ العمل به منذ سنوات، وأثبت فاعليته.





ونوهت رئيس مجلس الأمناء- إلى أن التعليمً عن بعد والذي تطبقه الجامعة منذ سنوات وستقوم بتعميمه خلال الفترة القادمة وفقًا للظروف الراهنة، سيتيح لأعضاء هيئة التدريس، تسجيل المحاضرة فيديو، وبعدها يتم رفعها علي Google Drive ، مما تتيح للطالب إمكانية مشاهدة المحاضرة أكثر من مرة، فضلا عن إتاحة الدردشة- الشات- بين أستاذ المادة والطلبة، بحيث يتم التفاعل بينهم والإجابة على التساؤلات.





في سياق متصل، سيتم تقديم المحاضرات ببث حي- اون لاين- بحيث تقدم المحاضرات "لايف"، والتي تمنح الطلاب حق التفاعل، مع إمكانية رفع كل المواد الخاصة بالكورس التعليمي بمختلف الوسائل التعليمية، وتسجيل الحضور والغياب، فضلا عن إمكانية القيام باختبارات للطلاب وعرض النتائج، ومراسلة الطلاب عبر البريد الالكتروني لكل طالب لارسال التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية أول بأول.





وأكدت - رئيس مجلس الأمناء- أن التعليم عن بعد- سيتيح طرح مسح لقياس مدى رضاء الطلاب عن العملية التعليمية، وطرح أي شكاوي ومشكلات لحلها بشكل فوري وذلك لضمان إتمام العملية التعليمية دون أي خلل أو معوق.





وأشارت الدجوي؛إلى أن إدارة الجامعة بكافة إداراتها أعلنت حالة الطوارئ وتعمل بكل طاقتها، لإتمام الفصل الدراسي الثاني دون أي مشكلات، مع مراعاة مطالب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.





يذكر أن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب-MSA- كانت قد إتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا- بدءا من الغاء البصمة حفاظا علي الصحة العامة وعمل تعقيم شامل ضد الفيروسات بكل المكاتب الإدارية، والمدرجات بالجامعة ودورات المياه.