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محافظات

أجهزة تعويضية وسماعات طبية من الأورمان لغير القادرين بالمنيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين قامت بتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية خلال الشهر الجارى على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية .

وأشار  شعبان الى تسليم عدد (14) سماعة طبية، وتسليم عدد (4) أجهزة تعويضية، موضحًا أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين

واكد أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

و الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12532جهازا تعويضيا و5700 سماعة طبية  بتكلفة تترواح 34 مليون جنيه.
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