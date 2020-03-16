بسبب فيروس كورونا .. تحول راية العالمية لنموذج العمل عن بعد

أعلنت راية لخدمات مراكز الاتصالات، الشركة الرائدة إقليميًا في مجال تقديم خدمات تعهيد الأعمال التجارية ومزود لخدمات تعهيد مراكز الاتصال،عن تطبيق نموذج العمل عن بُعد لجميع الموظفين في مراكز الاتصال بالشركة، وبالتعاون معأﭬايا، وذلك للنقل الفعال لموظفي خدمة العملاء في مراكز الاتصال لنموذج العمل.





ياتى ذلك تماشيًا مع التزام المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوجيهات الجهات الحكومية والصحية للإجراءات الاحترازية والوقائية والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"

وقال ياسر شرف، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات: "بوصفنا مزود خدمات رائد للعديد من كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية البارزة، هناك ضرورة بالغة لمواصلة عمل خدمات مراكز التواصل مع الالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين".





وأضاف: "قدمت أﭬايا خطوات استباقية ناجحة لضمان استمرارية أعمالنا وتوفير حلول مبتكرة دون آى تكاليف إضافية، ما ساعدنا على الحصول على أفضل استفادة من استثماراتنا التكنولوجية الحالية لتحويل جزء كبير من فريق العمل لدينا لنموذج العمل عن بُعد دون آى تحديات".

وتحرص أﭬايا على دعم عملائها لمواصلة سير الأعمال بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا، وقد أعلنت أنه بدءًا من اليوم توفر لعملائها إمكانية الاستخدام المجاني لمدة 90 يومًا للتقنيات التي تتيح للموظفين في مراكز التواصل Customer Contact Centers , والعمل عن بُعد.

ومن جهته، أوضح نضال أبو لطيف، رئيس شركةأﭬايا في أوروبا، آسيا ولإريقيا: "في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الأعمال بسبب إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، حرصنا على سرعة توسيع نطاق توفير التقنيات المتطورة وأتحنا حتى الآن لحوالي 150,000 من موظفي خدمة العملاء العمل عن بُعد.ان ضمان استمرارية أعمال زبائننا والحفاظ على سلامة موظفيهم هي اليوم على رأس قائمة من أولوياتنا. ونعمل جاهدا لتحقيق هذه الاستمرارية بأسرع وقت ممكن في هذه الظروف الصعبة."