أحمد أبو على: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا في مواجهة فيروس كورونا "فيديو"

قال أحمد أبوعلى، الباحث الاقتصادي، أن فكرة الموازنة العامة كانت تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة، خلال الأعوام الماضية، وبالتالى تجبر مصر إما أن تستعير بدول المانحة، أ و اللجوء إلى زيادة التضخم الاقتصادى.



وأشار أحمد أبو علي، أثناء مداخلته الهاتفية على مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة"ten"، إلى أن الأرقام التي خصصها الرئيس السيسي لمواجهة أى خطر تحديدا فى قطاع الصحة تصل إلى 100 مليار جنيه، لافتا إلي أن وزارة الصحة حصلت على 88 مليون جنيه، خلال الأيام الماضية، لمواجهة فيروس كورونا.







وأكد الباحث الاقتصادى، على أن البعض قال إن المبلغ المحدد لمواجهة فيروس كورونا سيسبب عجزا في الميزانية المصرية، إلا أن الحكومة خلال موزانة العام المالي الجديد حققت فائضا أوليا يصل إلى %2، وذلك يعود بنا إلى أهمية الإصلاح الاقتصادى التى قامت به مصر.



