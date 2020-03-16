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فن

في عيد ميلاد حنان شوقي .. قصة رؤيتها لـ النبى فى المنام

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:20 م
حنان شوقي
حنان شوقي
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سعيد فراج
يحل اليوم الاثنين، 16 مارس، عيد ميلاد الفنانة حنان شوقى، والتي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة، عام 1967، وتحتفل بعيد ميلادها الـ53.

ورغم أن حنان شوقي واحدة من أبرز الفنانات فى فترة التسعينيات سواء فى الدراما التليفزيونية أو السينمائية، إلا أنها اختفت وابتعدت عن الفن لعدة سنوات، وخلال تلك الفترة تقربت من الطرق الصوفية. 

وفي أحد حواراتها قالت حنان شوقي، إنها اتبعت المنهج الصوفي وتزور أضرحة آل البيت، لأنه منهج صفاء ونقاء وحب الدين، مشيرة إلى أن سبب ذلك تعود إلى رؤيا أتتها منذ عدة أعوام ظهر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وأشارت حنان شوقي إلى أنها تقوم بحضور "حضرة" ذكر لله تعالى والرسول وللاستغفار والصلاة، لافتة إلى أن ذلك يشعرها بحالة من الطمأنينة والراحة النفسيةـ وأن ذلك سبب بعدها عن الفن في الفترة السابقة، لأنها ترغب في الشعور بالراحة النفسية. 

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