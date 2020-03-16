روسيا تكشف عن تحركات هجومية جديدة في إدلب

كشفت روسيا، اليوم الاثنين، عن تحركات هجومية مضادة يقوم بها الإرهابيون المسلحون في إدلب.





وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحون في إدلب لا يلتزمون بالاتفاق الروسي التركي بوقف إطلاق النار.





هذا وقد بدأت القوات الروسية والتركية، أمس الأحد، تسيير أول دورية عسكرية مشتركة على طريق "M4" الدولي في إدلب، شمال غرب سوريا؛ وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قد توصلا إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4"؛ ووقع الجانبان على اتفاق حول تفاصيل تنفيذ الخطة، قالت موسكو إنه سيسمح بتطبيق كل القرارات المنسقة بين الطرفين حول إدلب.





وتعتبر روسيا وتركيا وإيران هم الضامنون لوقف إطلاق النار في سوريا المتضررة من النزاع.





وتقوم روسيا بانتظام بعمليات إنسانية في جميع أنحاء البلاد وتساعد دمشق في توفير ممر آمن لعودة اللاجئين السوريين.