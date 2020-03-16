عقوبات رادعة لأي مقهى يقدم الشيشة بعد منعها.. تفاصيل

أعلن محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أنه سيتم فرض غرامة 5 آلاف جنيه على المقاهي التي ستقدم الشيشة مع الغلق الفوري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا.





وأضاف خيري أنه أصدر قرارا بحظر عرض اللحوم المكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع مشددا على أنه سيتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لتفعيل تلك القرارات فورا.





وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيرس كورونا المستجد من خلال قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتموين وغيرها وأهمها حظر الاجتماعات والتجمعات واتباع إجراءات النظافة العامة والشخصية.