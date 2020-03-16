AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زينة: كفاية أخبار سلبية.. إحنا جيل تعبان .. شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:46 م
زينة
زينة
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " استورى لها توجه فيها رسالة.
 

وقالت زينة : ياريت لما نصحى الصبح نبعت للناس صباح الخير الاول وبعد نص ساعة نبعت الاخبار السلبية الى بتتعب الاعصاب 
احنا مش ناقصين ... احنا جيل تعبان , بنخلص من كوارث بنلاقى وباء ... ربنا يستر علينا وعلى اولادنا .


وعلى جانب آخر استأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني 2020، تأليف محمد ناير  وإخراج ايمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى. 

يذكر أن أحدث أعمال زينة  فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.


يشار الى ان فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية شهدت تكريم الفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى شعبان. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصحبة حماقي .. زينة تتألق خلال تكريمها بالمغرب

لوك جديد.. شاهد زينة تتألق والجمهور يتغزل

زى القمر .. زينة تبهر جمهورها في أحدث ظهور ..شاهد

بـ أبيض وأسود.. زينة تتألق في أحدث ظهور

ببنطلون جينز مقطوع.. زينة تتألق في أحدث جلساتها التصويرية.. شاهد

بإطلالة جذابة زينة توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

ترشيحاتنا

أمطار من جديد .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين وحتى الأربعاء

إخواني يحرض على نشر الإصابة بـ كورونا بين رجال الشرطة والقضاء في مصر

هل تارك الصلاة 10 سنوات عليه قضاء أم التوبة تكفي.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاد حنان شوقي .. قصة رؤيتها لـ النبى فى المنام

أبيض x أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

في عيد ميلاد حنان شوقي.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور