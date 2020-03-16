زينة: كفاية أخبار سلبية.. إحنا جيل تعبان .. شاهد

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " استورى لها توجه فيها رسالة.
وقالت زينة : ياريت لما نصحى الصبح نبعت للناس صباح الخير الاول وبعد نص ساعة نبعت الاخبار السلبية الى بتتعب الاعصاب
احنا مش ناقصين ... احنا جيل تعبان , بنخلص من كوارث بنلاقى وباء ... ربنا يستر علينا وعلى اولادنا .
وعلى جانب آخر استأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني 2020، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى.
يذكر أن أحدث أعمال زينة فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
يشار الى ان فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية شهدت تكريم الفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى شعبان.