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منوعات

بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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هدير علاء
تسببت سيدة أمريكية من ولاية "لويزيانا" في وفاة طفلها الرضيع، البالغ من العمر 9 أشهر، وذلك نتيجة لتعاطيها المخدرات.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل ما حدث، موضحًا أن هذه السيدة "هيذر هول"، وهي أم لثلاثة أطفال،  غطت في النوم على أطفالها عقب قيامها بتعاطي المخدرات، الأمر الذي أسفر عن مصرع الرضيع، وهي تواجه اتهامًا بالقتل على خلفية هذه الواقعة.

ووفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام محلية، فقد تبين من خلال فحص للمخدرات أن الأم كانت قد تعاطت مخدر "الميثامفيتامين" وكذلك مخدر "الماريجوانا" وأنواعًا أخرى من المواد المخدرة.

وأشارت التقارير إلى أن الأم غطت في النوم ووضعت ساقيها فوق الضحية.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن تفاصيل الواقعة بعد تلقي الشرطة في ولاية "لويزيانا" يوم الخميس الماضي بلاغًا يفيد بأن رضيعًا قد توقف عن التنفس؛ ولدى وصول ضباط شرطة إلى موقع الحادث في مدينة "مونرو"، وجدوا الطفل ميتًا.

وقال صديق والدة الطفل خلال تحقيقات الشرطة إنه انتبه إلى أن الضحية لم يكن يتنفس عندما توجه لإيقاظ "هول" من نومها، مضيفًا أنه لاحظ أن "هول" كانت تضع ساقيها فوق الطفل، الذي كان "مقلوبًا على وجهه" على السرير.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأنه تم في أعقاب ذلك إجراء إنعاش قلبي رئوي للطفل والاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة؛ واعترفت "هول" بتعاطيها مواد مخدرة قبل توجهها للنوم بجوار أطفالها الثلاثة.

وألقت السلطات القبض عليها، وهي تواجه اتهامًا بالقتل من الدرجة الثانية، وتم تحديد كفالة لإطلاق سراحها تُقدر بـ200 ألف دولار.
بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة
بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة
بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة
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