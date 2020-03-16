حسام غالى يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد وقف النشاط الرياضى بسبب كورونا

وجه حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة رسالة إلى جماهير الكرة المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي بقرار من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر حسام غالي لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزى السابق صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها قائلا: ابقى في المنزل.

وتفاعل نجوم الكرة والفن مع حملة ابق فى المنزل كإجراء احترازى لحث المواطنين على البقاء فى البيت وعدم التواجد فى الأماكن شديدة الزحام خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار بتأجيل الدراسة وإغلاق المدارس والأندية وتعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين.















