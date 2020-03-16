AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محمود بشير يحصد المركز الأول في مسابقة مختبر الشهرة 2020

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني فوز محمود بشير، طبيب أورام بجامعة الإسكندرية بالمركز الأول بناءً على رأي لجنة التحكيم من بين 1400 متسابق تقدموا هذا العام من مختلف محافظات الجمهورية،  
ح
وذلك بحضور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والسيدة اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة والإعلامي الكبير د. عمرو الليثي، وفاز بالمركز الثاني عمر حاتم، الطالب بكلية العلوم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ وهو الفائز ايضًا بالجائزة المالية التي تقدمها الأكاديمية بناءً على تصويت الجمهور والتي أعلنها د. محمود صقر، رئيس الأكاديمية أثناء إعلان النتيجة النهائية على المسرح، وذلك بعد تقديمهم عروض لمدة 3 دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من الإعلامي د. عمرو الليثي، ود. إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية، ود. ياسر الشايب، أستاذ الهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مركز التميز للمياه، ود. عبد الحميد الزهيري، رئيس الجامعة اليورومتوسطية  في سلوفينيا ورئيس لجنة التحكيم.

وتم اختيار الفائزين بناءً علي المحتوي العلمي والوضوح والأداء؛ ليحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة؛ ليمثلا مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2020، وتشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم وذلك لدعم مجهودات الحكومة المصرية للنهوض بالعلوم وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به العلوم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالدول .  

وفي كلمتها، قالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر “يُقدم العِلم تفسيرات لمُجريات العالم وكيف يسير، ومع ذلك، فهو لا يكتفي بإجابة واحدة، ويبحث دائمًا عن أدلة جديدة. وبقولي هذا، أشعر بسعادة غامرة لرؤية كل هؤلاء المتحمسين للعلم يبحثون عن طرق مبتكرة لشرح بعض النظريات التي تجذب اهتمامنا، مما يُثير فضولنا وتساؤلاتنا حول المفاهيم التي ربما لم نتأملها من قبل، وآمل في يوم من الأيام أن يؤدي شغفهم بالعلوم إلى تحفيز الأفكار الجديدة التي تؤدي إلى أدلة جديدة، لأنه لطالما كان المصريون رواد في مجال العلوم لعدة قرون ".

وأعلن صقر أن الأكاديمية ستقدم جوائز مالية لجميع المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في المرحلة النهائية وتمت تصفيتهم على مستوى الجمهورية وهم 10 متسابقين بلغت نسبة مشاركة المرأة في المسابقة هذا العام 57٪، وذلك تشجيعا وتقدير من الأكاديمية لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشاط مكثف لـ أكاديمية البحث العلمي.. مسابقة للشباب في الكيمياء.. ورشة عمل للنهوض بإنتاجية القمح.. وندوة عن أنيميا وصحة الحوامل والأطفال

أكاديمية البحث العلمي تفتتح فاعليات شهر العلوم المصري 2020.. الأحد

بعد ما حققه من نجاح.. أكاديمية البحث العلمي تطلق شهر العلوم المصري للعام السابع على التوالى.. بمحاضرة لزاهي حواس و1500 فاعلية و200 ألف مشارك

آخر موعد لتقديم مقترحات دعم كليات العلوم الحكومية.. غدا

انطلاق فعاليات شهر العلوم المصري بحضور زاهي حواس.. غدا

بحضور زاهي حواس.. البحث العلمي تطلق أولى فعاليات شهر العلوم المصري.. اليوم

ترشيحاتنا

تكلفة بنائه 150 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن ملعب جابوما مستضيف نهائى إفريقيا

انهيار جديد.. 10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020

التنمية المحلية: حملات لـ حظر الشيشة وغلق صالات الجيم والمراكز التعليمية..صور

بسبب كورونا.. قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة

بسبب كورونا .. تصرف غريب من فتحي عبد الوهاب في كواليس التصوير

صحة الكويت تكشف خبرا سارا بخصوص فحص فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور