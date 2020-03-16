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توك شو

الصيف جاي بالخير.. هاني الناظر يزف بشرى للمصريين في القضاء على كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:07 م
الكورونا سيخمد قريبًا
الكورونا سيخمد قريبًا لارتفاع درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن النظافة العامة هي الاساس في الوقاية من اي فيروس، معقبًا: "ان الوقاية خير من العلاج"، لذلك اكد على ان غسل الايدي بالماء والصابون بشكل دائم السلاح الاول للتعقيم والوقاية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه يجب الحرص اثناء الاختلاط وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة، مشيرا الى انه من غير المستحب في ظل الفترة الحالية الاكل من الشارع لاننا لا نعرف مدى نظافته ولذلك يجب تناول الاكل البيتي مع الاكثار من العناصر الغذائية المفيدة والتي تحتوى على فيتامين سي لتقوية جهاز المناعة.


واضاف الناظر، ان كل فرد يجب ان يستخدم ادواته الخاصة به سواء في منزله او خارج المنزل، وعدم اتباع السلوكيات القديمة حتى نحفظ انفسنا ونحمي الاخرين.


واكد  ان هذه ليست اول مرة لوجود فيروسات خطيرة، وان الانفلونزا العادية عبارة عن فيروسات ولكن اقل خطورة، لافتًا الى ان هذه الانواع من الفيروسات لا تنشط في درجات الحرارة العالية، لذلك من المتوقع ان يخمد الفيروس في فصل الصيف لان ليس لدى تلك الفيروسات القدرة على التكاثر في درجة حرارة عالية.

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