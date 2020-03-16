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التضامن: فرق الوزارة انتشرت لتعويض المتضررين من الطقس السيئ.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:18 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه منذ بداية الطقس السيئ فى البلاد، والوزارة تقوم بعمل غرف عمليات خاصة، وذلك لمتابعة تطورات الأمور فى البلاد خلال تلك الموجة، لافتا إلى أن الغرفة تتابع كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من حصر كافة الخسائر.

وأوضح محمد العقبي، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"صباح الورد" المذاع على قناة"TEN" أن الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن تواصلت مع رئيس الوزراء، وذلك لتوجيه ورصد مبلغ 100 مليون جنيه لتعويض الخسائر الناتجة عن الطقس السيئ.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزيرة التضامن تواصلات مع الجمعيات الأهلية، وذلك لسرعة الوصول إلى المتضررين، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت من اليوم الانتشار فى المحافظات المتضررة بمساعدة المجتمع المدنى.

وأشار محمد العقبي، إلى أن الوزارة لم تضع جدول زمني، وذلك بسبب اختلاف المحافظات المتضررة وطبيعة التعامل مع كل واحدة على حدة.

وأكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن هناك توجيهات عديدة تقوم بها الوزارة الفترة الحالية، منها توجيهات خاصة بوجبات الطعام للأماكن المتضررة، بالإضافة إلى توفير مواد غذائية جافة لبعض المحافظات المتضررة.
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