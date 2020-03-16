AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة المصرية تهبط بنسبة 8.35% في منتصف تعاملات الاثنين

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم، الاثنين، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.35% ليصل إلى مستوى 9301 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 7.19% ليصل إلى مستوى 1322 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.1% ليصل إلى مستوى 10691 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.97% ليصل إلى مستوى 3507 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.69% ليصل مستوى 947 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.91% ليصل إلى مستوى 1025 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة تحت ضغط من مبيعات المستثمرين

بضغوط مبيعات.. البورصة تتراجع في منتصف التعاملات

بسبب مبيعات العرب والأجانب.. البورصة تتراجع في منتصف تعاملات اليوم

أداء سلبي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

استمرار تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بعد تصريحاته المسيئة.. منى فاروق تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع شقيق ياسمين عبد العزيز

في عيد ميلادها.. حنان شوقي انفصلت عن شقيق زوجة عادل إمام وانضمت للصوفية

تكلفة بنائه 150 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن ملعب جابوما مستضيف نهائى إفريقيا

إخواني يحرض على نشر الإصابة بـ كورونا بين رجال الشرطة والقضاء في مصر

أخبار الرياضة.. حقيقة توقيع نجم الأهلي للزمالك.. وتشبيه حازم إمام بـ رونالدينهو

ازاي تستفيد من بنك المعرفة بعد تعليق الدراسة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور