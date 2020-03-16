البورصة المصرية تهبط بنسبة 8.35% في منتصف تعاملات الاثنين





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم، الاثنين، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.35% ليصل إلى مستوى 9301 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 7.19% ليصل إلى مستوى 1322 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.1% ليصل إلى مستوى 10691 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.97% ليصل إلى مستوى 3507 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.69% ليصل مستوى 947 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.91% ليصل إلى مستوى 1025 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.