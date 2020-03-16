كورونا يصل أوكرانيا.. إجراءات كبرى لوقف الفيروس

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التنقل إلى المدن الأخرى، بسبب فيروس كورونا الجديد، وفق صحيفة "كييغ بوست".





وقرّرت أوكرانيا إغلاق حدودها للمواطنين الأجانب لمدة أسبوعين لمنع انتشار الفيروس التاجي في 15 مارس، بعد 48 ساعة من إعلان مجلس الأمن القومي الإجراء.





وسيستمر الحظر حتى 29 مارس، و "سيسمح فقط للأشخاص العاملين في مؤسسات الدبلوماسية والمنظمات مثل الأمم المتحدة واليونيسف وما إلى ذلك بدخول أوكرانيا".





وقالت الحكومة، إن البقية لن يدخلوا أراضينا إلا بعد التحدث مع وزارة الخارجية.





أفاد وزير البنية التحتية فلاديسلاف كريكلي في فيسبوك، أن الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة سيتم إعفاؤهم من الحظر.





وقال كريكلي أيضا إن الحظر لن ينطبق على عمليات الشحن الدولية.



