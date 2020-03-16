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برلمان

طلب إحاطة في البرلمان لانقطاع مياه الشرب ببني سويف وتوقف وحدات الغسيل الكلوي

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، يكشف فيه إستياء شديد من الأهالي بسبب انقطاع مياه الشرب المستمر لليوم الخامس على التوالي،لافتين إلى انقطاع المياه طوال فترة الليل والنهار،وكذلك توقف وحدات الغسيل الكلوى عن العمل، بسبب توقف محطات مياه الشرب الشرقية والغربية بمدينة الواسطى، ومحطات مياه كوم ادريجة واطواب، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.


وأكد النويشى فى طلبه، أن أهالى مدينة الواسطى وقرى الميمون وبنى سليمان وبنى نصير ونزلة الجنيدي وبنى حدير وتوابعهم وكوم ادريجة وادريجة وزاوية المصلوب وجزيرة المساعدة وعزبة سليم واطواب وعطف افوه وافوه وتوابعهم والحومة يعيشون فى حالة سيئة، علاوة على توقف وحدات الغسيل الكلوى عن العمل بسبب انقطاع المياه وتحويلهم لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ناصر العام.


وطالب "النويشى" بسرعة حل تلك المشكلة والعمل على عدم تكرار هذه الظاهرة السيئة، وعدم قطع مياه الشرب نهائيا.
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