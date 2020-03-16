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جهاز حماية المستهلك: نتخذ الإجراءات في حال تعطيش السوق.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:15 م
اللواء راضى عبد المعطى،
اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك
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هاجر إبراهيم

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن القضاء على تعطيش السوق فى مصر يحتاج إلى تكاتف الدولة وجميع توجهاتها، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة الخاصة بالأسواق خلال تلك الفترة.


وأضاف "راضى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر2"، أنه تم عقد اجتماع بالأمس من وزيرة التموين والتجارة المحلية وانطلاق حملات فى كافة المناطق المستهدفة التى من المتوقع أن يكون بها تلاعب فى الأسواق أو استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.


وأشار إلى أنه فى ظل إنتشار فيروس كورونا يوجد العديد من التجار الذين يقومون برفع الأسعار على بعض السلع الخاصة بالمطهرات والأدوية الوقائية لهذا الفيروس، لافتا إلى أن السيارات الضبطية القضائية بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية منتشرة الأن بالأسواق.


وأوضح أنه طبقا للخطة التى تم إعدادها فى إطار التوجيهات التي تتم من وزير التموين تقوم جميع الجهات بالعمل على قدم وساق للإشراف على جميع الأسواق، متابعا أن أي مخالفة يتم رصدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، حيث أن القانون سيطبق على الجميع بطريقة عادلة.


ونصح الأهالي بضرورة الإفصاح على أى معلومة أو شكوى ولا يترددوا لحظة للإبلاغ على التجار التى تقوم بإستغلال السلع، مؤكدا أن دور الرقابة الإجتماعية مؤثر جدا فى دعم الجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى الوعى بثقافة الاستهلاك الرشيد.
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