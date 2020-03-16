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برلمان

بحضور شعراوي .. محلية النواب تناقش تأخر الجهاز المركزي في توفير الموارد البشرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:49 م
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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ماجدة بدوى
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

ويشارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى الاجتماع الذى سيناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى الأسيوطي في ذات الموضوع. 

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
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