من داخل مستشفى العزل بالنجيلة.. أطباء بدرجة مقاتلين يواجهون كورونا .. ونائب المدير يعطي قائمة إرشادات لتفادي خطر الفيروس

- حالة تأهب لاستقبال الحالات من أطباء وغرف فردية منعزله للحالات

- الأدوية التي تصرف للمرضى لتقوية المناعة بالجسم لمساعدتهم علي مواجهة الفيروس

- المستشفي يوفر كافه الامكانيات للشخص المعزول

- حذر شديد في التعامل مع المصابين ولا يسمح لاي شخص مصاب بالخروج من المستشفي

تركوا منازلهم واسرهم وقرروا خدمة وطنهم متحدين فيروس كورونا .. هكذا هو الحال في مستشفي العزل بمدينة النجيله بمحافظة مطروح ... خلية نحل تعمل ليلا ونهار لخدمة المصابين بكورونا بتعريض حياتهم للخطر دون كلل او ملل.





الدكتور محمد علام الطبيب نائب مدير مستشفي العزل الصحي بالنجيله، أحد كتيبة المقاتلين داخل المستشفي كما يطلقون عليهم، أكد " لصدى البلد " ان فيروس كورونا ينتقل أما عن طريق التلامس او عن طريق رذاذ العطس او الكحة او استخدام أشياء مشتركة مع شخص مصاب كالكوباية او الملعقة .

وأشار علام ان الفيروس لا ينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء فالهواء لا ينقل المرض من شخص لآخر.

وأضاف علام، انه يجب ان يتم غسل اليد بانتظام ويفضل استخدام جيل الكحول بشكل دورى عند الخروج من المنزل كأفضل وسيلة لقتل الفيروس من على اليد، وهناك بعض العادات السلبيه التي تساعد على انتشار الفيروس مثل وضع اليد على الأنف والوجه بالإضافة الى الاحضان والتقبيل فيجب ان يتم منع مثل هذه العادات.

وأكد علام، أنه يجب التعود علي استخدام الكمامات التي تستخدم في العمليات الجراحية عند وجود تجمعات كبيره من الافواج السياحيه والتعامل مع السياح او التجمعات الكبيرة فهولاء الاجانب نحن لا نعرف اذا كانوا مصابين ام لا لذلك يجب ان يتم اخذ الحذر عند التعامل معهم .

وأضاف علام، ان الماسك من الممكن ان يتسبب فى انتقال الفيروس باستخدام الماسك ويجب ان يتم بطريقه معينه لانها استخدام الماسك بطريقه سيئه يؤدي الى انتقال العدوي فيجب ان يتم وضع الماسك اعلى الانف واسفل الفم ويجب ان يتم خلع الماسك من على الوجه وغسل اليد بجيل الكحول كما يجب ان يتم وضع مسافه معينه مع جميع المتعاملين معهم.

واشار علام، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا سيلان الأنف وصداع الرأس وسعال والتهاب الحلق والحمى وشعور عام بالإرهاق والتعب وفى الحالات الشديدة يصاب الشخص بالتهاب رئوى.

وأضاف علام، انه يتم نقل المصابين الي مستشفي العزل بمدينة النجيلة بسيارات اسعاف مجهزة ومحكمة مع وجود قوات تأمين لتأمينهم حتي الدخول للعزل، وجميع الاطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال الحالات من أطباء وتمريض ويتم توجيه كل شخص إلي غرفة فردية منعزله بواسطة اطباء موزعين علي الحالات يرتدون جميع الملابس الوقائية ليرشدهم كيف يتحركون،بعد أخذ عينات منهم لاخضاعها للتحليل .

وأشار علام، ان معظم الأدوية التي تصرف للمرضى لتقوية المناعة بالجسم لمساعدته علي مواجهة الفيروس، ويتم تجهيز غرفة المريض من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وايضا الشخصية ، صابون ديتول جيل تعقيم مناديل ورقية ومناديل للحمام فوط شامبوهات فرش شعر وأسنان وماكينات حلاقة ومعجون للحلاقة والاسنان، ملابس داخلية جديدة وترننجات جديدة أعدت له قبل مجيئهم وحذاء طبي، وسخان كهربائي وجميع المشروبات ساخنة وباردة، ويقدم له الممرض الخاص بهم الوجبات .

وفي النهاية قال علام اطمئن جميع اهالينا بالنجيلة بعدم الخوف فالتعامل مع المرضي يتم بحذر شديد ولا يسمح لاي شخص مصاب بالخروج من المستشفي او التعامل خارجيا كما أن جميع العاملين بالحجر يقدرون المسئولية ويسعون لما يحقق مصلحة الوطن.