لدعم مركز التدريب بغيط العنب.. رجال أعمال الإسكندرية تستضيف السفير الياباني بعد غد

تستضيف جمعية رجال أعمال الإسكندرية،بعد غد "الأربعاء"، السفير الياباني بمصر ماساكي نوكي والوفد الموافق له.









وكشف محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اللقاء يستهدف توقيع بروتوكول لدعم سبل التعاون خلال الفترة المقبلة لدعم مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.





وأكد صبري، أن الوفد الياباني سيقوم بإستقباله وفد من مجلس إدارة الجمعية، مشيرا إلى أن "رجال أعمال الإسكندرية" تعمل مع عديد الجهات الخارجيه لتوفير الدعم اللازم لمركز التدريب بغيط العنب، حيث تستهدف الجمعيه وضع مركز التدريب كأحد أهم مراكز تخريج المتدربين الفنيين في كافه القطاعات وعلى أعلى مستوى.



