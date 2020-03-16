شعراوي: نحتاج عاجلًا تعيين 2782 مهندسًا بمحافظات مصر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم ، وقال شعراوي إن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة و عدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي والذي ناقش تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات.





وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي ، مضيفًا انه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علي مستوي المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص الي نسبة حوالي ما بين ٣٧٪؜ الي ٤٥ ٪؜ بشهادة البنك الدولي.

وقال شعراوي أن حوالي ٥٤ ٪؜ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الادارية.









ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة منذ حوالي ٤ الي ٥ شهور تسعي بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص او بعض المهام الاخري للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.









وأوضح شعراوي الي انه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج الي ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسا علي مستوي الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقري والمدن والأحياء ، وأشار شعراوي الي ان المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد ان تحصل علي موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الادارية الاخري وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنويًا.





وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه نقص المهندسين ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز .









وشدد الوزير علي ضرورة ان يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات .. وأضاف شعراوي : اللي عنده حد فاسد في اَي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية والجهات الرقابية المعنية واحنا مش هنخلي حد فاسد فالمحليات.





وقال شعراوي ان الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقري والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.









وأشار وزير التنمية المحلية الي ان القيادات التي سيتم تعيينها في الادارة المحلية خلال الفترة القادمة يجب تمتعها بالكفاءة المطلوبة والنزاهة وتم اجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الاكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية وكذا مرورها علي لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين .