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محافظات

محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة.. وحملات على الأسواق ومنافذ البيع

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة حفاظًا على صحة المواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد 

مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع ورفع مستوى النظافة بأهمية الوقاية لمواجهة فيروس كورونا 

 اوضاف أن المحافظة ومديريات (التربية والتعليم ، التضامن الاجتماعي ، الشباب والرياضة ، الصحة) تقوم بإجراءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا المستجد وسيتم رش وتعقيم المنشآت العامة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

 

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وطمأن محافظ أسيوط المواطنين على توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة بالأسواق فضلًا عن المخزون السلعي الاستراتيجي الذي يكفي لفترات قادمة محذرًا من  الاندفاع في شراء السلع خوفًا من عدم توافرها مما يؤدي إلى التزاحم وانتشار الأمراض مشددًا على مسئولي التموين بشن وتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ البيع والأسواق لمتابعة حركة السوق وضبط الأسعار ومحاربة استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار والتصدي بكل حزم لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومتابعة مستوى النظافة بها بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمراكز والمحافظة على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ إنه تم توجيه الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بشن حملات تفتيشية على المقاهي العامة ومصادرة "الشيش" وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض فضلًا عن حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية حيث تم ضبط أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين بالإضافة إلى إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية ولمدة أسبوعين بالتنسيق مع مديرية الأمن عقب قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازى للحفاظ على صحة الطلاب.


مشيرا إلى وتعطيل العمل بالحضانات سواء التابعة الخاصة أو التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" مناشدا أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات والبعد عن الأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة.

محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة.. وحملات على الأسواق ومنافذ البيع
محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة.. وحملات على الأسواق ومنافذ البيع
محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة.. وحملات على الأسواق ومنافذ البيع
محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة.. وحملات على الأسواق ومنافذ البيع
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