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المدير التنفيذي للهلال الأحمر يوضح دور المتطوعين وطرق قبولهم.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:57 م
الهلال الاحمر المصري
الهلال الاحمر المصري
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اسراء صبري
قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أن جمعية الهلال المصري تعد من أولى الجمعيات الوطنية المتواجدة فى مصر، والتى تعمل فى مجال الإغاثة والإسعافات الاولية والإنقاذ، في كل  نوع من أنواع الكوارث سواء كانت طبيعية أم لا.

وأوضح في حواره على برنامج"صباح الورد"المذاع على قناة "TEN" أن الجمعية تعمل على تهيئة الأفراد والمجتمع ليصبح قادر على امتصاص الصدمات فى الكوارث التى تحدث، خاصة فى المجتمعات المهمشة.

وأضاف المدير التنفيذى للهلال الأحمر، أن الهلال الأحمر قام بإنشاء فرق فى مجال الطوارئ والإغاثة،  تعمل من خلال 27 فرع بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 ألف متطوع.

وأكد رامى الناظر، على أن كل فريق يتكون من 5 افراد  مزودين بالإسعافات الأولية، بالإضافة الى الدعم النفسي المقدم منهم خلال الكوارث.

وأشار، إلي أن هناك نظام ادارة خاص بالمتطوعين، يتكون من عدة شروط، أهمها السن و مدونة السلوك الخاصة بالمتطوع، بالإضافة إلى أن المتطوع بيقوم بالتدرج على القطاعات المختلفة داخل الهلال الأحمر لكي يصبح على دراية كاملة بالمنظومة، وكل ذلك يتم من خلال  إدارة الشباب والتطوع.

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