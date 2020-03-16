بدء عملية تعقيم منشآت بورسعيد التعليمية والمدارس ضد فيروس كورونا المستجد

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عملية تعقيم المنشآت التعليمية بالمحافظة ضد فيروس كورونا المستجد كإجراء إحترازى لتحقيق السلامة الصحية للطلاب والعاملين.





وصرح وكيل الوزارة أن عملية التعقيم ضد فيروس كورونا المستجد تتم بواسطة مركز مكافحة العدوى التابع لمديرية الصحة والسكان م.

مضيفا أن هذه العملية تأتى كإجراء إحترازى يهدف إلى وقاية الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية والمدارس وذلك فى إطار خطة الدولة الكاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وقال باهى أنه من المتوقع أن تنتهى عملية التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة التى أعلنت فى ربوع مصر مؤكدا أنها خطوة صحيحة من ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





ونوه وكيل الوزارة إلى أن مدارس المحافظة بالكامل وعددها ٤٨٠ مدرسة ما بين التعليم العام والخاص والفنى ستخضع لعملية التعقيم بالإضافة إلى باقى المنشآت التعليمية كالإدارات التعليمية والأقسام التابعة لها تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وإعمالا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.



