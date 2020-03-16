AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء عملية تعقيم منشآت بورسعيد التعليمية والمدارس ضد فيروس كورونا المستجد

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عملية تعقيم المنشآت التعليمية بالمحافظة ضد فيروس كورونا المستجد كإجراء إحترازى لتحقيق السلامة الصحية للطلاب والعاملين.

وصرح وكيل الوزارة أن عملية التعقيم ضد فيروس كورونا المستجد تتم بواسطة مركز مكافحة العدوى التابع لمديرية الصحة والسكان م.
مضيفا أن هذه العملية تأتى كإجراء إحترازى يهدف إلى وقاية الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية والمدارس وذلك فى إطار خطة الدولة الكاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال باهى أنه من المتوقع أن تنتهى عملية التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة التى أعلنت فى ربوع مصر مؤكدا أنها خطوة صحيحة من ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوه وكيل الوزارة إلى أن مدارس المحافظة بالكامل وعددها ٤٨٠ مدرسة ما بين التعليم العام والخاص والفنى ستخضع لعملية التعقيم بالإضافة إلى باقى المنشآت التعليمية كالإدارات التعليمية والأقسام التابعة لها تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وإعمالا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وفى سياق آخر أكد باهى أن تعليم بورسعيد مستمر فى معالجة الأضرار التى نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة على المنشآت التعليمية نتيجة الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظة لتحقيق السلامة الكاملة لجميع الطلاب والعاملين مضيفا أنه سيكون هناك خطوات أخرى سيتم إتباعها على ضوء التعليمات الخاصة بهذا الامر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد: لا تلتفتوا للشائعات والمعلومات المغلوطة عن كورونا

استمرار عمليات التعقيم بقطاعات جامعة بني سويف لمواجهة كورونا

عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور

وزير التعليم العالي: التواصل مع الطلاب إلكترونيا والمناهج أون لاين

خلال 14 يوما.. كيف ستحارب مصر فيروس كورونا؟

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بمسئول الهيئة العامة للأبنية التعليمية وإدارات التخطيط واللامركزية والمتابعة والأمن

ترشيحاتنا

هل يتم تغسيل المتوفي بفيروس كورونا .. عالم أزهري يوضح

قصة تحطيم لاعبى الزمالك سقف أتوبيس الفريق بعد الفوز على الأهلى

بعد رصد مكافأة مليون ريال.. مكالمة غامضة تكشف لغز نسيم الحبتور

بعد نقصه في الأسواق.. بدائل الكحول الإيثيلي

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بـ مليار و564 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تحتمي في مصر.. قصة ممثلة هربت من إيطالية لشرم الشيخ خوفا من كورونا