نصيبي وقسمتي لـ مصطفى حجاج تحقق 311 ألف مشاهدة ..فيديو

حققت أغنية نصيبي وقسمتك للفنان مصطفى حجاج 311 ألف مشاهدة بعد مرور أيام قليلة على طرحها بموقع يوتيوب.





الأغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.





وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.





وأيضا أغنية "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، و"بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هانى محروس.



