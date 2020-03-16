لمستخدمي هواتف أندرويد.. هذه الخطوة تعرضك للخطر على واتساب

يقوم العديد من مستخدمى واتساب عند تغيير الهاتف أو الخط وتحميل تطبيق الواتساب لنفس حسابهم، بإجراء عدد من الخطوات من أهمها عميلة backup أو استعادة كل المعلومات والبيانات التى كانت موجودة على نفس الحساب.
وتشمل عملية استعادة البيانات الرسائل والصور والفيديوهات وغيرها، ويقوم مستخدمو الواتساب على هواتف أندرويد بالقيام باستعادة هذه البيانات من خلال Google Drive ، والتى لا تكون عميلة موفقة على الإطلاق.
حذر موقع Gadgets Now أن عملية استعادة البيانات لتطبيق الواتساب من على هواتف أندرويد والتى تكون عن طريق Google Drive ، هى عملية تنطوى على مخاطرة كبيرة حيث أن نظام التشغيل بهواتف أندرويد لا يحتوى على عوامل التشفير اللازمة لحماية هذه البيانات، وذلك على الرغم من هواتف أيفون التى يحتوى نظام تشغيلها على عوامل تشفير جيدة تضمن لمستخدميها عملية استعادة البيانات بشكل آمن وأكثر خصوصية.
ووفقا للموقع فإن واتساب يعمل على تصحيح هذه الثغرة المتعلقة بعدم أمان بيانات مستخدمى واتساب على Google Drive ، حيث أن واتساب من المفترض أن يوفر خاصية وضع كلمات سر معينة لحفظ هذ البيانات.
وفي الفترة الأخيرة كثرت مشكلات الخصوصية لتطبيق واتساب، وأصبحت عوامل الأمان مهددة في التطبيق، حيث أثيرت قضية اختراق لعدد كبير من مستخدمى واتساب، حيث ذكر موقع فون آرينا أن الصحفى الألمانى جوردان وايلدون، المتخصص فى المجال التقنى، اكتشف أن بعض مجموعات الدردشة الخاصة، متاح روابط لها عبر نتائج البحث على المحرك البحثى الأشهر فى العالم جوجل.