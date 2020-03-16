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محافظات

تحذير شديد اللهجة لتجار السلع في الإسكندرية.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية الأمن، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفوري في تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار.

وأكد الشريف، في تصريحات صحفية اليوم، انه لن يسمح بأي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر .

وفي سياق اخر شدد الشريف، على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة" لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتي في ضوء  توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق و التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر .
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