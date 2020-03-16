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اقتصاد

عمومية بوتاجاسكو.. بيع 87.1 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال عام

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:47 م
مايكل عياد
انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" بحضور المهنس عابد عزالرجال الرئيس التفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول والمهندس أسامة البقلى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وحضور اعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين، واستعرض المهندس عمرو المتولى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة التقرير السنوى للشركة للعام المالى 2019.


وتعتبر بوتاجاسكو إحدى شركات قطاع البترول المتخصصة فى نقل وتوصيل الغاز "إسطوانة البوتاجاز" من مواقع الإنتاج الى مواقع الاستخدام لتغطي خدماتها معظم محافظات الجمهورية، وكانت نتائجه كالتالي :


- قامت الشركة بزيادة الإيرادات حتى وصلت ( 6.331 مليار جنيه ).
- بيع ( 87.1 مليون اسطوانة) مقابل ( 86.5 مليون اسطوانة ) في عام 2018 
- توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل (دليفرى) خلال عام 2019.
- أعمال التطوير لمصنع تعبئة اسطوانة البوتاجاز بسوهاج وبلغت الطاقة الانتاجية اليومية للمصنع حوالى 72 الف اسطوانة منزلى و 2000 اسطوانة تجارى و حوالى 18 مليون اسطوانة مكافئ سنويا وذلك خلال عام 2019 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان .
- الانتهاء من تركيب الصينية رقم 4 بمشتملاتها بمصنع سوهاج.
- تأجير عدد 7 مستودعات جديدة من المحليات بالمحافظات توفيرا لنفقات الانشاءات ليصبح اجمالى عدد المستودعات 178 مستودع موزعين على محافظات الجمهورية .
- بلغ عدد أسطول النقل بالشركة حوالى 440 سيارة توزيع وتريلا سعات (770/100) اسطوانة لنقل الاسطوانات من المصانع الى المستودعات.
- تركيب اجهزة (GPS) لاسطول النقل بالكامل .
- زيادة حصة الشركة من السوق المحلى الى 28.7% مقابل 27% عن العام السابق.
- بلغ صافى الربح خلال العام المالى 2019 حوالى 12 مليون جنيه.
عمومية بوتاجاسكو.. بيع 87.1 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال عام
عمومية بوتاجاسكو.. بيع 87.1 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال عام
عمومية بوتاجاسكو.. بيع 87.1 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال عام
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