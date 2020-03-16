الخسائر فادحة.. فيروس كورونا لـ الاقتصاد الصينى: كش ملك

انخفض إنتاج الصين بأسرع معدل له منذ ثلاثة عقود وسط تداعيات فيروس كورونا، حيث تعاني الصين من أضرار اقتصادية فادحة بسبب الوباء أكثر مما كان متوقعا ، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.





وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين انخفاض إنتاج المصانع داخل البلاد بأسرع وتيرة تشهدها منذ ثلاثة عقود.





وقال محللون ماليون إن الأثر الاقتصادي للوباء ربما يكون قد خفض نمو الصين إلى النصف خلال الربع الأول من 2020.





وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 13.5 ٪ في يناير وفبراير ، مقارنة بعام 2019 ، في أول انكماش منذ يناير 1990 ، عندما تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 21.1 ٪.





وانخفضت استثمارات الأصول الثابتة على أساس سنوي بنسبة 24.5٪ ، وانخفضت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 26.4٪ ، وانكمشت مبيعات التجزئة بنسبة 20.5٪.





وقال تشانج يي كبير الاقتصاديين في زونجهاي شينجرونج كابيتال مانجمنت لرويترز :"بالحكم على البيانات فإن الصدمة التي تلحق بالنشاط الاقتصادي الصيني من وباء فيروس كورونا أكبر من الأزمة المالية العالمية".





وأضاف ان البيانات تشير إلى أن الانكماش في الربع الأول هو حدث ذو احتمالية عالية. يجب أن تركز سياسات الحكومة على منع حالات الإفلاس والبطالة على نطاق واسع ".





تأتى هذه الأرقام في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الفيروس التاجي في العالم تلك الموجودة داخل الصين لأول مرة .





وضخت الحكومة يوم الاثنين 14.3 مليار دولار في النظام المالي كقروض وتسهيلات إقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد.





وارتفع معدل البطالة في الصين إلى 6.2٪ في فبراير ، مقارنة بـ 5.2٪ في ديسمبر وهو أعلى معدل منذ سنوات.





وقال وزير المالية بول تشان إن أرقام البطالة في هونج كونج كانت أيضًا الأعلى في ثلاث سنوات عند 3.4٪ ، وتوقع أن تتفاقم. في البناء ارتفع إلى 5.7 ٪ ، و 5.2 ٪ في السياحة.





كانت أرقام يناير منخفضة بالفعل ، مع انخفاض بنسبة 52.7 ٪ عن عام 2019.





وطبقت هونغ كونغ منذ أوائل فبراير ، إجراءات صارمة ، بما في ذلك إغلاق معظم الحدود مع الصين، التي يشكل سكانها عادة حوالي 80 ٪ من الزوار.





ووضعت حوالي 50 دولة حول العالم تحذيرات وقيود على السفر تتعلق بالصين منذ بدء تفشي المرض ، وأكثر من نصفها يشمل هونغ كونغ.





وأضافت هونج كونج ، التي تخشى أيضا حالات إصابة جديدة ، الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا إلى قائمة الإنذار الحمراء يوم الأحد.



