شعراوي أمام محلية البرلمان: نحتاج بصورة عاجلة تعيين 2782 مهندسا بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم،لافتا إلى أن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة،بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة و عدد من الوكلاء و أعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي والذي ناقش تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.





وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب على هذه المشكلة بالعمل على تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي ، مضيفًا أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوى المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالي ما بين ٣٧٪؜ الي ٤٥ ٪؜ بشهادة البنك الدولي.





وقال شعراوي إن حوالي ٥٤ ٪؜ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين ، مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الإدارية.





وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ حوالي ٤ إلي ٥ شهور تسعى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.





وأوضح شعراوي أنه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج إلى ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسين على مستوى الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقري والمدن والأحياء ، وأشار شعراوي الي ان المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد ان تحصل على موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخرى وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنويًا.





وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز.





وشدد الوزير على ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات.





وأضاف شعراوي قائلا:"اللي عنده حد فاسد في اَي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية والجهات الرقابية المعنية واحنا مش هنخلي حد فاسد فى المحليات".





وقال شعراوي إن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقرى والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.





وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن القيادات التي سيتم تعيينها في الادارة المحلية خلال الفترة القادمة ستتمتع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة وتم إجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية وكذا مرورها على لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين.