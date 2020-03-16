نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة القليوبية، عددًا من الفعاليات الخدمية للمواطنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمي، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية في قرى ومحافظات مختلفة، وذلك بتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وبرعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة.





كرم حزب مستقبل وطن، أوائل الطلبة على مستوى شبرا الخيمة غرب بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 وذلك ضمن المشاركة المجتمعية والتواصل الاجتماعي مع المواطنين بشبرا الخيمة غرب.





أقيم التكريم بإشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بشبرا الخيمة غرب وبالتعاون مع جمعية دار ابن سينا، وبحضور جماهيري كبير ووسط فرحة عارمة بنجاح أبنائنا الطلاب وتفوقهم الدراسي فهم بناة المستقبل، وقد تم تكريم النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية وتسلمه درع الأمانة، بالإضافة إلى تكريم (800) طالب من الأوائل على مستوى شبرا الخيمة غرب وتقديم هدايا عينية (15 تليفزيونا، و 20 بوتاجازا، و150 كبة كويكى، و150 مكواة كهربائية، و 200 غلاى شاى كاتل، و 150 لحاف فايبر، و115 ساعة رقمية ديجتال). معرض للمفروشات ومستلزمات الأسرة وفي مدينة طوخ، نظم الحزب معرض لبيع المفروشات ومستلزمات المنزلية، للمواطنين بأسعار مخفضة، بقاعة أحلي ليلية، تضمن المعرض سلع ومفروشات ومستلزمات المنزل وكل ما يخص الأسرة بأسعار مخفضة.





كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، قافلة طبية، مجانية متخصصة للكشف عن أمراض العيون بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وذلك تحت رعاية أمينة الإعلام بالمحافظة، وتم الكشف على أكثر من 500 مواطن وصرف العلاج بالمجان.





,افتتحت أمانة الحزب، منافذ لبيع المواد الغذائية بمدينة بنها بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين ف مواجهة غلاء الأسعار بتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة وبعروض مذهلة. وجاء المنفذ لبيع الأسماك بأسعار مخفضة لمواجهة وللتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة وبحضور أمين مركز بنها وأمين التنظيم بمدينة بنها وعدد من الأمناء بأمانة مدينة بنها. متابعة أعمال الصرف الصحي ورصف شوارع مدينة قليوب كما قام النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة، بجولة تفقدية لرفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة ومتابعة أعمال الصرف الصحي، ورصف الشوارع بالمحافظة، وجاءت الجولة لعمل طريق تبادلي موازي لشارع الجيش ليصبح اتجاه واحد للقادم من المزلقان في اتجاه كوم اشفين، والقادم من بلقس وكوم اشفين في اتجاه قليوب المحطة يسلك ترعة النحاس قبل الكوبري مرورا بكوبري أرض سعد الشيخ ثم شارع مسجد الهدى إلى شارع المساحة ثم المزلقان.





وأشار النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية إلى أنه تم استكمال توصيل الغاز الطبيعي لباقي شوارع قليوب المحطة، رصف باقي طرق قليوب المحطة، تطوير الشوارع الجانبية، وإنشاء طريق موازي لطريق الجيش الرئيسي للتخفيف من الاختناق المروري، وتجديد كلي لشبكة المياه بقليوب المحطة، وتطوير شبكة الكهرباء بقليوب المحطة.





ونظمت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، دورة مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، بين شباب المحافظة، في مدينة كفر شكر، وذلك حرصًا على ممارسات الألعاب الرياضية، بحضور أعضاء هيئة المكتب والامناء المساعدين وجميع امناء اللجان الفرعية بكفر شكر.





وقد اقيمت هذه الدورة على ملعب قرية البقاشين ضمن خطة أمانة العمال والفلاحين بالتواصل مع الجماهير وتواجد الحزب بين الناس في الشارع وعمل لقاءات تحث الشباب على ممارسة الرياضة. معرض شامل للتسوق للمواطنين بأسعار مخفضة وافتتحت أمانة حزب مستقبل وطن، معرضًا شامل للتسوق وبيع السلع الغذائية والأجهزة ومستلزمات الأسرة، للمواطنين بأسعار مخفضة، في كفر شكر.





وأشرف على تجهيز المعرض امانة التدريب والتثقيف بكفر شكر وذلك بحضور كل أعضاء الأمانة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب.









عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بطوخ، ندوة إرشادية طبية، عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى فقرة عن أهمية عمل المرأة. حملة للتبرع بالدم بمدينة بنها نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمدينة بنها، حملة للتبرع بالدم بشارع كلية التجارة بمدينة بنها لتخفيف المعاناة على المواطنين في الحصول على أكياس دم للمرضى وللاهتمام بالملف الصحي بمدينة بنها.





وشهدت اقبالا كثيفا من المواطنين وطلاب الجامعات وأن من أهم الأولويات لتنفيذ هذه الحملة هي المساعدة في توفير أكياس دم للمساعدة في مواجهة أي طوارئ داخل مدينة بنها.



