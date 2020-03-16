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ثقافة

بسبب كورونا.. مكتبات مصر تعلق جميع الأنشطة والفعاليات لمدة أسبوعين

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن الدكتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن الجمعية قررت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجمعية بمختلف المنصات الثقافية والإبداعية التابعة لها، وهى مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ومكتبتى المستقبل ومصر الجديدة ، وذلك اعتبارا من أمس الأحد ولمدة أسبوعين، كإجراء وقائى واحترازى الموصى به من قبل الدولة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وانطلاقًا من  حرص الجمعية على حماية صحة المواطنين رواد مؤسساتها المختلفة  ولضمان سلامتهم.

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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