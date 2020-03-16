محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي شركة هالبيرتون العاملة في الخدمات البترولية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين مسؤلى شركة هاليبرتون العاملة فى مجال الخدمات البترولية ، وذلك بحضور الأجهزة المعنية بالمحافظة .





ورحب اللواء عادل الغضبان ،بمسئولى شركة هاليبرتون ، كما رحب بالاستثمار علي أرض المحافظة والتعاون بما يعود على المحافظة وأبنائهابالنفع .



