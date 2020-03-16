محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي شركة هالبيرتون العاملة في الخدمات البترولية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين مسؤلى شركة هاليبرتون العاملة فى مجال الخدمات البترولية ، وذلك بحضور الأجهزة المعنية بالمحافظة .
ورحب اللواء عادل الغضبان ،بمسئولى شركة هاليبرتون ، كما رحب بالاستثمار علي أرض المحافظة والتعاون بما يعود على المحافظة وأبنائهابالنفع .
وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد العديد من المشروعات التنموية القومية والتى تهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى كافة القطاعات، وأن هناك مزيدا من المجهودات للعمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد .