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توك شو

تعامل مع الجميع كأنهم مصابون.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه إلى الحميات فورًا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك 113 مستشفى جامعيا موزعة على محافظات الجمهورية  تخدم أكثر من 20 مليون مريض فى المحافظات، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة صحية متكاملة للمرضى.


وأضاف حسام عبد الغفار، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن المستشفيات الجامعية أصبحت تقدم خدمة الطوارئ طوال الاسبوع فى المحافظات التى تم تحديدها، مشيرًا إلى أنه يتم عزل المريض المصاب بفيروس كورونا فى مستشفيات العزل، و يتم التعرف على التاريخ الطبى للمريض خلال الكشف عليه.


وتابع لو كان المريض لديه أى مؤشرات ترجح إصابته بفيروس كورونا كمخالطته للأشخاص مرضى، او مصابين، أو سفره، أو تواجده بمنطقة موبؤة الأفضل له التوجه لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالمحافظة لأنها بها درجة عالية من التحاليل ومتابعة للمؤشرات الخاصة بفيروس كورونا.


وأشار إلى أنه فى مرحلة انتشار الوباء يجب التعامل مع كل الناس كأنك مصاب وتعامل مع الكل كأنهم مصابون ولا تلمسهم، موضحًا أن كل من لديه ارتفاع درجات حرارة أو أعراض تنفسية او زكام، او رشح الحل الأول والأمثل هو العزل المنزلى وعدم مخالطة أفراد الأسرة، وتنظيف الحمام بالكلور المخفف جيدًا، وتنظيف الاسطح بالمياه والكلور وغسل اليدين كل ساعة.


ونصح المرضى فى حالة وجود ارتفاع شديد فى درجات الحرارة أو أعراض تنفسية شديدة، التوجه لمستشفى الحميات أو مستفى الصدر بالمحافظة فورًا، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك مسافة بين كل شخص وآخر متر.
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