للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم محاكم أسيوط وتوقيع الموظفين بـ قلم خاص

تولت فرق التعقيم اليوم الاثنين، تعقيم وتطهير مجمع محاكم أسيوط والمحاكم الابتدائية بمختلف مراكز المحافظة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، في بيان، إن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية الصحة، حيث قامت فرق التعقيم بتطهير وتعقيم المكاتب ودورات المياه وقاعات الجلسات بمختلف مباني محاكم أسيوط، بالإضافة إلى قيام فرق من الصحة بتوعية الموظفين بالمحاكمة بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية إجراء التعقيم الشخصي، فيما قامت الفرق بلصق منشورات على مداخل المحاكم وأمام الأسانسيرات والقاعات للتوعية بالتعقيم.

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وأضاف رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية أنه بناء على تعليمات وزير العدل تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها أن تعمل المحاكم بـ50% من الموظفين على أن تكون عملية تبادلية في الحضور للعمل حتى لا يتأثر العمل في المحاكم، كما تم السماح للموظفات بالانصراف الساعة 12 ظهرا لرعاية أبنائهن في منازلهم بعد تعليق العمل بالمدارس والجامعات.

وأشار إلى أنه تم وقف توقيع الحضور والانصراف بالبصمة على أن يتم توقيع الموظفين بكل إدارة على أن يوقع الموظف بقلمه حتى لا يتم استخدام قلم واحد.

وأكد رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية أنه بناء على تعليمات وزير العدل تم تخصيص قاض في كل محكمة لتأجيل الدعوى بدون حضور المتقاضين أو المحامين وتم استثناء القضاء الذين يقومون بالحضور من محافظات بعيد على أن يكون القاضي الذي يقوم بهذه المهام مقيما في أسيوط أو أقرب مكان للمحافظة خلال هذه الفترة.