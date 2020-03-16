شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات

أفادت عدة تقارير بالتفصيل بكيفية علاج مرضى الفيروس التاجي بالأكسجين وعقاقير فيروس نقص المناعة البشرية وأدوية الإيبولا، ولكن بالإضافة إلى الرعاية الطبية ، فإن الأطباء في المركز الطبي بجامعة نبراسكا (UNMC) يوفرون للمرضى والرجال وسائل الراحة من المنزل مثل الحساء ومسكنات الألم مثل "الرعاية الداعمة".





تركز الممارسة على تحسين نوعية الحياة وتخفيف معاناة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة.





على وجه التحديد ، أخبر الفريق في المركز الطبي للأمم المتحدة DailyMail.com أن المرضى يحصلون على حساء الدجاج لتناول الطعام والأدوية التي تقلل من الحمى وتساعدهم على الشعور بمزيد من الراحة بما في ذلك Tylenol و Motrin.





صرح الدكتور مارك روب ، رئيس قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة نيويورك ، لصحيفة DailyMail.com "لقد أطلقنا عليها" مرحلة حساء الدجاج "للعلاج ، مما يمنحهم بعض الأعراض.





'ما تعلمناه من تفشي فيروس إيبولا ، هو أن معدل الوفيات أعلى بكثير في غرب أفريقيا منه في الأماكن التي تحظى برعاية داعمة. لقد حاولنا أن نجعل هذا مكانًا مريحًا للناس.





أظهرت الدراسات أن المكونات في حساء الدجاج -بما في ذلك الدجاج والجزر والثوم والماء - تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة وتساعد على مقاومة الهضم.





بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الدجاج على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التربتوفان، ما يساعد على إنشاء السيروتونين ، الناقل العصبي الذي يرفع المزاج - مما يجعل حساء الدجاج يبدو كطعام مريح.





إنه أيضًا تناقض صارخ من العديد من المرضى المعزولين في مناطق أخرى الذين يقولون إنهم لم يحصلوا على ما يكفي من الطعام ولا يتم التفاعل معهم بالكاد.





كان المرضى في نبراسكا مسافرين على متن سفينة دياموند برينسيس السياحية ، التي خضعت للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في اليابان اعتبارًا من 5 فبراير بعد أن أصيب شخص نزل في هونج كونج بالفيروس التاجي بعد أربعة أيام من مغادرته.