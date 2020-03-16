تعرف على آراء المواطنين فى منع عقد القران والعزاء في المساجد بسبب كورونا.. فيديو

تتبنى مصر خطة إستراتيجية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب بإصابات بلغت 110، من بينهم 21 حالة تم شفاؤها في البلاد، ولوقف هذا الارتفاع في الإصابات بوباء كورونا، أغلقت مصر المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس، كما تضمنت القرارات الاحترازية إلغاء التجمعات العامة الكبيرة ومن ضمنها منع العزاء وعقد القران في المساجد.





ورصدت عدسة صدى البلد آراء عدد من المواطنين حول القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة كورونا، وهل منع صلاة الجمعة بالمساجد فيما بعد سيكون قرار صائب أم لا.





وقال كمال أبو اليزيد إن أي قرار يمنع التجمعات هو صائب في الوضع الحالى لأن خطورة المرض في سرعة تنقله من فرد لآخر، رافضا قرار منع الصلاة في المساجد لأنه يمكن تعقيم المساجد قبل الصلاة وممارستها بشكل طبيعي.





وأضافت نهى صابر أنه يجب على كل مواطن الحرص الشديد منه على النظافة الشخصية والتعقيم بشكل مستمر، كما أكدت على ضرورة البعد عن الأماكن المزدحمة وتوخى الحذر طيلة الوقت.





وأشار أحمد السيد إلى أن مسؤولية المواطن على نفسه تتوجب الآن ليكون كل أفراد المجتمع والحكومة يد واحدة.





وأوضحت نادية طلبة أن منع صلاة الجمعة في المساجد هذه الأيام بالتحديد ستكون في مصلحتهم وبالتأكيد الدين يسر ولا يشجع الضرر للناس، مشددة على ضرورة التعقيم من قبل الأفراد والبعد عن التجمعات.