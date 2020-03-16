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تكنولوجيا

هواوي تطلق حملة تخفيضات كبري في مصر "تفاصيل"

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك مصر عن تعاونها ومشاركتها للعام الثاني على التوالي في مبادرة جهاز حماية المستهلك، التي يطلقها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك لحل مشاكل المستهلكين في السوق المصري. 


يأتي تعاون هواوي في هذه المبادرة إيمانًا منها بأهمية ضمان مستوى الخدمة المقدمة لكافة العملاء وحل مشاكلهم وسرعة التعامل معها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة التي تضع الأولوية لرضاء المستهلك خلال كافة عملياتها. حيث تقدم هواوي حملة تخفيضات بخصم يصل إلى 30% على إصلاح بعض الأجهزة خارج الضمان بجميع فروع مراكز هواوي لخدمات ما بعد البيع ابتداء من يوم 15 الي يوم 22 مارس 2020.


وفي هذه الإطار، قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "ان مشاركاتنا للعام الثاني على التوالي مع جهاز حماية المستهلك في هذه المبادرة الرائدة تنبع من إيماننا الشديد بأهمية رضاء المستهلكين خاصةً وان المستهلك المصري شريك رئيسي في نجاحنا بهذا السوق الواعد. بالإضافة إلى أن المبادرة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة الاستراتيجية نحو الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التعامل معها. ولهذا، فنحن نتطلع دائمًا لتطوير خدماتنا للوصول إلى مستوى متقدم جدًا لخدمة جميع عملائنا بشكل أفضل، وذلك من خلال توسيع وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملنا من أجل ضمان أفضل تجربة لخدمة ما بعد البيع لجميع عملائنا."

وأضاف: "إننا في هواوي نعمل لضمان إرضاء كافة العملاء من خلال البحث والتطوير لتقديم منتجات رائدة تلبي تطلعات المستخدم واحتياجاته المتغيرة، كما أننا نهتم بتوفير خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى. إن خدمة ما بعد البيع تعد واحدة من الأعمدة الهامة وراء نجاح أي شركة، وهذا ما يلمسه المستهلك المصري في مراكز الخدمة الخاصة بنا. ولذلك، تحرص هواوي على تجهيز كافة مراكز خدمات ما بعد البيع بأحدث وسائل التكنولوجيا التي تبعث الراحة والرضا لعملائنا."

الجدير بالذكر، أن هواوي تلتزم بأتباع معايير صارمة في كافة الدول التي تعمل بها حول العالم لتقدم تجربة فريدة ومختلفة للمستهلكين. هواوي دائمًا تقدم عروض ترويجية لخدمات ما بعد البيع باستمرار لعملائها بمصر، لأن الأمر ليس مقتصر على طرح هواتف ذكية تلبي تطلعات ومتطلبات المستخدمين فقط، بل بتقديم خدمات ما بعد البيع رائدة والتي تعد من اهم مقومات نجاح هواوي في السوق المصري.

 

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