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منوعات

تخلّى عنه زوجته وأولاده.. رسام المشاهير يعيش فقيرًا ولا يستطيع شراء الدواء | فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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محمد هانى - عدسة : أحمد بيسو
"جمال السيد إبراهيم" فنان من الزمن الجميل عاصر كل المشاهير علي رأسهم عادل امام ، محمد صبحي ، سعاد حسني ، سمير صبري ، بالإضافة إلى علماء كأحمد زويل وشيوخ عظماء أبرزهم الشيخ الشعراوي ولكن الغريب في الأمر إنه كانت تربطه علاقة قوية بمعظم الفناين السابق ذكرهم.

ونال عم جمال شهرة كبيرة في ذلك العهد لكونه رساما خاصا لبعض الفنانين فازداد التردد عليه في مكان تواجده في مصر الجديدة او الزمالك و الحسين مما ساعده في تحسين حالته المادية حتى أصبح من أغنى الرسامين في ذلك الوقت ولكن كما قال الفنان عمرو دياب "دوام الحال من المحال" .

تدهورت حالة عم جمال في كبره بعد ما أوصل اولاده لأفضل تعليم وأصبحوا مديرين في إحدى الشركات الدولية ولكنهم لا يزوره من الأساس ولا يريدون ان يعرفوا عنه شيئا وزوجته التي وعدته قبل الزواج عندما كان غنيا إنها ستكون معه في أي ظرف لكن في النهاية تركته وحيدا. 

لم يتبق لعم جمال سوى بعض الصور الفوتوغرافية التي توثق لحظات العز ومصاحبة النجوم والمشاهير في الوطن العربي كله، ليصبر نفسه بها ويعرف جيدا قيمة نفسه بالإضافة إلي رفضه فكرة اللقاء بوسائل الإعلام في أي وقت سبق قائلا "حتى لا تصعب عليا نفسى".

ذلك الرجل أصبح الآن لا يستطيع شراء الدواء وهو نفسه الذي يغتسل في شدة البرد بالماء البارد لأنه لا يملك ثمن السخان بالإضافة إلي أنه تعيش معه القطط في مكان غير آدمي على الإطلاق فأصبح كل حلمه شقة فقط في اي مكان جيد لكي يستطيع أن يرسم و يمارس هوايته حتى اخر يوم في عمره، وتابع موضحا: "والله كل حلمي شقة تساعدني علي الإبداع و اني ارسم تاني و مش عايز حاجة في اللي متبقي من حياتي ".
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