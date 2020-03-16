المجلس القومي للمرأة: النساء يشكلن 48% من كوادر البحث العلمي.. فيديو

قالت الدكتورة نادية زخارى، رئيس لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة: إنه منذ عصر الفراعنة والمرأة المصرية لها دوربارز في المجتمع ، مشيرة إلى أنه حدث بعض التدهور فى دورها خلال بعض العصور، إلا أن المرأة رجعت مرة أخرى لتأخذ ما تستحق.





وأضافت "نادية" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه قبل ثوة يونيو والتهميش الكبير لدور المرأة فى تلك الفترة، موضحة أن الأن بالوقت الحالى أصبحت المرأة تتولى العديد من المناصب، ليس فقط فى القضاء أو وزارة، بل مشاركتها فى البحث العلمى، حيث أن لها دور عظيم فى جميع تلك المجالات.





وأشارت إلى أن هناك حوالى 48% ممن يعملن فى البحث العلمى من السيدات فى مصر، لافتة إلى أن المرأة تكون موجوة فى مجال البحث العلمى فى تخصصات الإنسانيات والتخصصات الإجتماعية، حيث تمثل المرأة 62 % من ذلك التخصص.





وأوضحت أن مشاركة المرأة فى تخصصات الطب والبيولوجى تصل إلى حدود النصف، متابعة أن دور المرأة يقل أكثر فى التخصصات الهندسية.

وأفادت أن هناك الكثير من العوامل التى تجعل المرأة تأخذ مناصب دولية ومنها أن سمعة مصر فى الخارج تحسنت كثيرا من خلال سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمثيله لمصر فى العديد من المؤتمرات، مما أعطى سمعة رفيعة لمصر، بالإضافة إلى قدرة المرأة على العمل بجد وإتقان وقدرتها على التوفيق بين أوضاعها المختلفة بالعمل والبيت وخلافه، حيث تعطى صورة إيجابية جدا لها.