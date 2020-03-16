AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المجلس القومي للمرأة: النساء يشكلن 48% من كوادر البحث العلمي.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:26 م
لمجلس القومي للمرأة
لمجلس القومي للمرأة تتحدث عن جهود الدولة لتمكين المرأة المصر
Advertisements
هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة نادية زخارى، رئيس لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة: إنه منذ عصر الفراعنة والمرأة المصرية لها دوربارز في المجتمع ، مشيرة إلى أنه حدث بعض التدهور فى دورها خلال  بعض العصور، إلا أن المرأة رجعت مرة أخرى لتأخذ ما تستحق.


وأضافت "نادية" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه قبل ثوة يونيو والتهميش الكبير لدور المرأة فى تلك الفترة، موضحة أن الأن بالوقت الحالى أصبحت المرأة تتولى العديد من المناصب، ليس فقط فى القضاء أو وزارة، بل مشاركتها فى البحث العلمى، حيث أن لها دور عظيم فى جميع تلك المجالات.


وأشارت إلى أن هناك حوالى 48% ممن يعملن فى البحث العلمى من السيدات فى مصر، لافتة إلى أن المرأة تكون موجوة فى مجال البحث العلمى فى تخصصات الإنسانيات والتخصصات الإجتماعية، حيث تمثل المرأة 62 % من ذلك التخصص.


وأوضحت أن مشاركة المرأة فى تخصصات الطب والبيولوجى تصل إلى حدود النصف، متابعة أن دور المرأة يقل أكثر فى التخصصات الهندسية.

وأفادت أن هناك الكثير من العوامل التى تجعل المرأة تأخذ مناصب دولية ومنها أن سمعة مصر فى الخارج تحسنت كثيرا من خلال سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمثيله لمصر فى العديد من المؤتمرات، مما أعطى سمعة رفيعة لمصر، بالإضافة إلى قدرة المرأة على العمل بجد وإتقان وقدرتها على التوفيق بين أوضاعها المختلفة بالعمل والبيت وخلافه، حيث تعطى صورة إيجابية جدا لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. أكاديمية البحث العلمي تُطلق فعاليات مؤتمر تمكين المرأة في صعيد مصر

أستاذ أورام: نسبة الشفاء من السرطان 96% فى هذه الحالة.. فيديو

مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات

جامعة القاهرة تحقق تقدما كبيرا في تصنيف QS بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية

ترشيحاتنا

إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية - القصاصين

بسبب كورونا.. قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة

نجم الأهلي الشاب يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

ليمون وعسل.. هاني الناظر: هذه الوجبة تقي من فيروس كورونا

الكأس وكورونا .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح ورفاقه في الدوري الإنجليزي

أزمة عكارة النيل .. ما أسبابها ومتى تنتهي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تحتمي في مصر.. قصة ممثلة هربت من إيطالية لشرم الشيخ خوفا من كورونا