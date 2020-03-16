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حوادث

مصرع فنى صعقا بالكهرباء في حوش عيسى

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لقي فني كهرباء مصرعه صعقًا، داخل مركز البحوث الزراعية بقرية عبد المنعم رياض بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بمصرع مواطن صعقا داخل مركز البحوث الزراعية لزرعات المحمية قرية عبد المنعم رياض، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع " رمضان.ا.خ " 46 سنة فني كهرباء، ومقيم بقرية عيد المنعم رياض، وتم نقل الجثة عن طريق لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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