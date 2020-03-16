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حوادث

ضبط سيدة استولت على معاش زوجها المتوفى 16 سنة للإنفاق على الجديد

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفى دون وجه حق.

تبلغ من مسئولى إحدى هيئات التأمين الإجتماعى ببورسعيد قيام إحدى السيدات بالاستيلاء على المعاش الخاص بزوجها المتوفى دون وجه حق.

بالفحص تبين صحة البلاغ وقيام إحدى السيدات "ربة منزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بعدم الإخطار بزواجها من آخر، واستمرارها فى صرف معاش زوجها المتوفى خلال الفترة من (2002) حتى عام (2018) ، مما أدى للإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.
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