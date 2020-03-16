الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي.. و122 كيلو حشيش وطن ونصف بانجو في أسبوع

- القبض على تشكيل عصابي سرق سيارة حكومية بالمنيا

-ضبط 3 أشخاص يستغلون 14 طفلا فى أعمال التسول









شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات امنية مكبرة خلال الاسبوع الماضى لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الادارة .





اسفرت جهود الحملات عن ضبط 1330 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، منها 161 قضية ضرائب عامة، وكشف 79 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و107 قضايا فى مجال الجمارك، و10 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و274 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 500 حكم قضائى، و180 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم " تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب معادن نفيسة ".





كما تم ضبط 5 قضايا فى مجالات جرائم "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، و6 قضايا فى مجالات جرائم "احتيال مصرفى، كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (1564119667 جنيه مصرى).









فيما وجهت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، لاستهداف تجار المخدرات .





وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن ضبط (1054) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1124) متهما.





وتم ضبط 122 كيلو و780 جرام حشيش، و"14950,275 كيلو جرام بانجو، و1,321 كيلو جرام أفيون، و14,555 كيلو جرام هيروين، و13,423 كيلو جرام استروكس، و3,876 كيلو جرام من مخدر الفودو، و170 جراما من الكوكايين و42521 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.





ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط (24) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و(179) قضية متنوعة، فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3724) قضية ومخالفة متنوعة،





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.





ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.





وفى سياق متصل ألقى ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا القبض على تشكيل عصابي سرق سيارة حكومية تابعة لوحدة محلية





تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "محمود. ع " 45 عاما موظف مقيم بمركز مغاغة، بسرقة سيارة ماركة نيسان بيضاء اللون موديل 2006 تحمل لوحات معدنية 30025 وذلك أثناء تواجدها بناحية كورنيش النيل بمدينة المنيا.





تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6172 جنح، وشكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد المتهمين وضبطهم وهم: "س-ع" 26 عاما، سبق اتهامه في قضيتين سرقة، "ع-م" 23 عاما عاطل، سبق اتهامه في قضيتين مخدرات وحيازة سلاح ناري، ويقيمان بمركز بني مزار، "م-خ" 28 عاما عاطل مقيم بمركز سمالوط سبق اتهامه في 11 قضية سرقة واتجار بالمخدرات واقتحام مركز شرطة.





أرشد المتهم الأول عن السيارة المسروقة وتم ضبطها بطريق جبلي، وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيق بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.





وفى ذات السياق نجح ضباط المباحث فى ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة، وكان بصحبتهم 14 طفلا.





وكان ضباط إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قد شنوا حملة أمنية مكبرة، استهدفت قضايا استغلال الصبية فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.





وأسفرت تلك الحملة التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وذلك حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9 أطفال، وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم المارة، وكذا ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم للمارة، كما تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبصحبتها ابنيها (طفلين) وبحوزتها مبلغ مالى.





وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لحماية النشء ومكافحة جرائم استغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.



