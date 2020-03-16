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أخبار العالم

رصد تفشٍ شديد العدوى لإنفلونزا الطيور في الفلبين

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الفلبين رصدت تفشيًا كبيرًا لإنفلونزا الطيور في إحدى محافظاتها الشمالية مشيرةً إلى أن هذا التفشي أظهر أنه شديد العدوى. 

ونقلت الشبكة الأمريكية عن وزير الزراعة الفلبيني، وليام دار، قوله: "تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور ، وهو نفس الفيروس الذي أصاب بعض مزارع الدواجن المحلية في عام 2017 ، في بلدية خاين في مقاطعة نويفا إسيجا ، حيث مات حوالي 1500 طائر في مزرعة واحدة فقط".

وأضاف: "تم إعدام أكثر من 12 ألف طائر في المنطقة وذلك لمنع تفشي الفيروس شديد العدوى وانتقاله للانسان". 


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