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منوعات

رغم التحذيرات بسبب كورونا.. استمرار الشيشة في المقاهي الشعبية "فيديو"

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ عدسة: عمرو سيد
على الرغم من تحذير الدولة من منع استخدام الشيشة فى المقاهى كاحدى الخطوات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا والتحذير بفرض غرامة 5 آلاف جنيه على المقاهي التي ستقدم الشيشة، إلا أن المقاهي مازالت تقدم الشيشة في كل المحافظات.


عدسة "صدى البلد" رصدت مواطنين يدخنون و مقاهى تقدم الشيشة بالرغم من التحذيرات من جانب الحكومة.


مع انتشار فيروس كورونا و التحذيرات بانتقاله بسرعة، اتخذت الحكومة قرارًا بعدم تقديم الشيشة 15 يومًا، مهددة المخالفين بتشميع المقاهي والكافيهات وفرض غرامات مالية.



وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيرس كورونا المستجد من خلال قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتموين وغيرها، وأهمها حظر الاجتماعات والتجمعات واتّباع إجراءات النظافة العامة والشخصية.

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